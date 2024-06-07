華新科代子公司公告 公開收購日本上市公司雙信電機株式會社

被動元件廠華新科（2492）7日代子公司釜屋電機株式會社公告，公開收購日本上市公司雙信電機株式會社，期間已屆滿並成就，看好將提升雙方的競爭優勢及持續成長。同時，華新科也揭露最新的營運成果，今年5月營收續站穩30億元大關至30.07億元，月增0.05%、年增9.86%。

華新科為加強集團內的資源整合及決策效率，原定自3月26日起至5月9日止，透過持股100%子公司釜屋電機公開收購雙信電機流通在外普通股，但由於先前主管機關仍在審查程序中，故延長公開收購期間至6月6日，今日公布的最新進展為順利收購。

據悉，雙信電機株式會社是華新科持有1.93%、釜屋電機株式會社持有48.15%，合計持有50.08%股權的子公司。華新科正向看待收購後將能提升雙方的競爭優勢及持續成長，且對歸屬於母公司的每股淨值及每股盈餘，會因持股比率增加而有正面助益。