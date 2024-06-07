快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

華碩營收／5月448.23億元、月增7.69% 累計年增16%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）7日公告5月合併營收448.23億元，月增7.69%，年增23.43%，今年以來單月業績持續較去年同期成長。

華碩前5月累計營收2,081.43億元，年增16.27%。品牌營收方面，華碩5月品牌營收420億元，年增24%。

華碩今年在AI領域全線進擊，在AI PC方面，產品線涵蓋消費性、電競、商用及創作者系列，推出一系列新品，為下半年營運加足馬力。

華碩共同執行長胡書賓預估，AI PC相對傳統電腦成本增加100美元至150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。

AI伺服器業務方面，胡書賓指出，華碩第1季AI伺服器業務較去年同期倍數成長，占整體伺服器業務營收比重已超過七、八成，對第2季及下半年還是有充分的信心，可維持相對去年同期倍數成長的營運動能。

營收 華碩

延伸閱讀

台塑四寶5月營收1366.54億元 衝8個月新高

5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

英特爾CEO基辛格：「IT」就是Intel跟Taiwan

華碩、奇鋐 挑中長期

相關新聞

台積電營收／5月創單月第三高 第2季有望拚超標

台積電（2330）公告5月合併營收達2,296.2億元，創下單月歷史第三高及歷年同期新高。法人預期，台積電6月合併營收將...

緯創營收／5月795億元、年月雙增 大單入手後市可期

緯創（3231）7日公布5月單月合併營收為 795.01 億元，月增9.4 %，年大增25.5%，表現處在水準之上，合併...

廣達營收／5月1012.99億元、年月暴增 重回千億大關

代工大廠廣達（2382）7日公布5月合併營收1,012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受...

英業達營收／5月521.8億元、創26個月新高 累計年增15%

代工大廠英業達（2356）7日公告5月合併營收521.8億元，月增2.22%，年增13.28%，創26個月新高；前5月累...

最強黃仁勳概念股 這檔在演講後連五天跳空漲停鎖死

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jen...

聯電5月營收月減1% 毛利率持穩

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（6）日公布5月營收為195.09億元，月減1.17％、年增3.89％。累計今年前五月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。