華碩營收／5月448.23億元、月增7.69% 累計年增16%

PC品牌大廠華碩（2357）7日公告5月合併營收448.23億元，月增7.69%，年增23.43%，今年以來單月業績持續較去年同期成長。

華碩前5月累計營收2,081.43億元，年增16.27%。品牌營收方面，華碩5月品牌營收420億元，年增24%。

華碩今年在AI領域全線進擊，在AI PC方面，產品線涵蓋消費性、電競、商用及創作者系列，推出一系列新品，為下半年營運加足馬力。

華碩共同執行長胡書賓預估，AI PC相對傳統電腦成本增加100美元至150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。

AI伺服器業務方面，胡書賓指出，華碩第1季AI伺服器業務較去年同期倍數成長，占整體伺服器業務營收比重已超過七、八成，對第2季及下半年還是有充分的信心，可維持相對去年同期倍數成長的營運動能。