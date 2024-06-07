晶睿營收／5月5.46億元 月增0.2%

安控廠晶睿（3454）7日公布5月合併營收5.46億元，月增0.2%，年減37%，晶睿累計今年前五月營收26.75億元，較去年同期減少35.8%。

晶睿表示，5月業績持平，期望品牌新品全球上市後開始增加營收。晶睿持續深耕歐美市場，亦拓展亞太市場商機，近期於台灣布局AI雲端安防解決方案VORTEX，隨著客戶詢問增溫，期待帶動亞太地區加速成長。

晶睿為擴大AI安防解決方案生態系，積極升級產品核心競爭力，打造入門到高階的新款網路攝影機，並全面導入AI技術，其中，5月首度推出入門級9383系列攝影機，結合擁有新功能案例庫 (Case Vault) 的「AI智能監控系統VAST Security Station」，1分鐘即可匯出完整安防報告，讓客戶享有更多元且高性價比之選擇，同時協助大幅提升營運管理效率。