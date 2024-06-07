精誠營收／5月31.89億元創同期新高 持續看好 AI 應用
精誠（6214）7日公布2024年5月合併營收為31.89億元，月增24.04%，年增20.91%；累計今年1-5月合併營收為159.48億元，較去年成長17.62%，當月與累計營收皆創下同期新高。
精誠資訊表示，5月份營收貢獻主要來自於大型客戶的軟體開發案，以及金融業與公部門系統建置案；同時，因應數位整合需求，軟體採購專案及代理經銷服務需求持續成長，也為整體營收帶來貢獻。
精誠積極發展AI創新解決方案，幫助場景落地產業AI化，實現企業效率提升，持續看好AI應用服務帶來的成長效益。展望下半年，將聚焦運用AIGC 開發工具，為企業導入專用GenAI平台，並且整合軟硬體夥伴資源，推動安全合規的AI應用設備，同時連結產學界與新創合作夥伴，共同擴大AI生態圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言