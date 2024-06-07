精誠營收／5月31.89億元創同期新高 持續看好 AI 應用

精誠（6214）7日公布2024年5月合併營收為31.89億元，月增24.04%，年增20.91%；累計今年1-5月合併營收為159.48億元，較去年成長17.62%，當月與累計營收皆創下同期新高。

精誠資訊表示，5月份營收貢獻主要來自於大型客戶的軟體開發案，以及金融業與公部門系統建置案；同時，因應數位整合需求，軟體採購專案及代理經銷服務需求持續成長，也為整體營收帶來貢獻。

精誠積極發展AI創新解決方案，幫助場景落地產業AI化，實現企業效率提升，持續看好AI應用服務帶來的成長效益。展望下半年，將聚焦運用AIGC 開發工具，為企業導入專用GenAI平台，並且整合軟硬體夥伴資源，推動安全合規的AI應用設備，同時連結產學界與新創合作夥伴，共同擴大AI生態圈。