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英業達營收／5月521.8億元、創26個月新高 累計年增15%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達於台北國際電腦展。林薏茹／攝影
英業達於台北國際電腦展。林薏茹／攝影

代工大廠英業達（2356）7日公告5月合併營收521.8億元，月增2.22%，年增13.28%，創26個月新高；前5月累計營收2,337.34億元，年增15.08%。

英業達伺服器動能持續強勁，繼首季出貨量季增逾一成，表現優於預期後，本季伺服器出貨量將持續向上，較首季呈現個位數成長。

英業達的輝達（NVIDIA）GB200伺服器都已準備就緒，董事長葉力誠表示，英業達是與輝達合作的首批廠商，下半年就會出貨。

英業達財務長游進寶日前在法說會指出，第2季筆電出貨量將較首季個位數成長，智慧型裝置上半年逢淡季，下半年出貨可望升溫。

游進寶預期，第2季產品組合將優於首季，對毛利率會有正面助益，今年營收將逐季成長。

營收 英業達 貨量

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