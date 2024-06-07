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英業達營收／5月521.8億元、年月續揚 登近26個新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）7日公布5月合併營收521.8億元，月增2.2%，年增13.3%，衝上近26個月以來的新高，合併今年前5個月營收達2337.34億元，年增15.1%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現將有望逐季成長。而董事長葉力誠近日也在電腦展上接待輝達執行長黃仁勳，並獲各界關注。

據悉，英業達近年成功搭上AI巨浪，而黃仁勳於4日前往台北電腦展觀看英業達展位時，不僅為英業達帶來滿滿的觀注、他也在最新合作的NVIDIA GB200 NVL72 AI機櫃上，留下親筆簽名、並大方合影。對此，黃仁勳也直言，「英業達一直是我們很重要的夥伴！」此話一出，整個展位也立即響起了滿滿的掌聲。

據悉，該NVIDIA GB200 NVL72 整機櫃AI解決方案採用先進液冷技術，英業達這款最新的AI機櫃、能確實的為運算新時代提供動力，不僅將AI 模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本(TCO) 較前一代 GPU 降低了25 倍。據悉，該新品能讓即時大語言模式 (LLM) 推理速度提高 30 倍，就連能耗也都降低至少25倍，相當驚人。

葉力誠指出，目前旗下AI 機器人也正積極洽談合作機會，自己觀察到 AI 技術已經正從雲端走向邊緣，而英業達一直在邊緣領域有很大的著墨，對此，自己對該方法有很大的信心，公司也對未來發展保持樂觀看待。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 英業達 黃仁勳

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