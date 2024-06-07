緯創營收／5月795億元、年月雙增 大單入手後市可期

緯創（3231）7日公布5月單月合併營收為 795.01 億元，月增9.4 %，年大增25.5%，表現處在水準之上，合併前五月營收達3903.72億元，年增約15.7%。截至目前單月營收重返年增態勢，表現亮眼。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達AMD、Intel的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，而7日以109.5元作收，後市表現看旺。

據悉，緯創近年受到AI題材的加持，營運表現及業績成果都收穫亮眼成績單，更被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而董事長林憲銘則保持自身低調作風，不忘初心的謙虛面對。據悉，團隊近年持續衝刺AI布局，並且旗下伺服器新產能已陸續開出，而內部看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

緯創目前手握輝達GPU基板代工大單，但未來預計再新增AMD、Intel訂單、並逐步加入貢獻，而隨著GPU伺服器新產能於今年初正式投產、下半年再加入在AI智慧園區擴充的全新產能，市場預期，今年緯創GPU伺服器最高將有「三位數」增長，因此被外界稱之為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。

展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。