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聯強營收／5月再度改寫新高 年增12%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）今年5月營收達329億元，再度改寫同期歷史新高，月增8%，年增更達12%。聯強5月營收再度創高，主要是由於東南亞地區手機市場暢旺、半導體需求持續強勁、以及大陸市場逐漸回溫等因素。累計一到五月營收1,670億元，也創下歷史新高，年增15%。

聯強四大業務領域5月的營收，不論從年增或月增的角度，都有不錯的表現。其中通訊業務因東南亞地區需求強勁，尤其印尼市場在齋戒月後出現一波搶購熱潮，帶動年增高達63%，創六年來的新高。半導體業務受惠客戶持續積極拉貨，5月營收較去年大幅成長29%。商用加值業務與資訊消費業務，市場需求開始回溫，營運動能向上，較前月均有近兩成的月增。

從區域角度，大陸市場逐漸回穩，5月年增轉正，更較4月大幅月增27%。印尼續創同期新高，年增5%、月增達22%。紐澳也月增22%，並達到同期的次高。台灣、香港則與去年同期約略持平。

東南亞 營收 聯強

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