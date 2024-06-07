研華營收／5月49億元 年減15.06%
工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2024年5月合併營收，達49.49億元，較去年同期營收58.27億元年減15.06%。累計研華前五月合併營收達235.92億元，較去年同期營收287.51億元，年對年衰退17.94%。
5月營收以區域別來看，以台灣及南韓市場表現最突出，較去年同期分別成長14%及35%。然北美、歐洲、日本及新興市場則年對年雙位數衰退；而中國大陸市場亦為個位數微幅年減。事業群表現而言，單月營收表現均較去年同期衰退，但普遍優於上月。
若以累計至五月營收來看，區域表現以台灣及南韓市場表現較佳，年對年分別增長9%及10%。中國大陸市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期衰退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言