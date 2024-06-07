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研華營收／5月49億元 年減15.06%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2024年5月合併營收，達49.49億元，較去年同期營收58.27億元年減15.06%。累計研華前五月合併營收達235.92億元，較去年同期營收287.51億元，年對年衰退17.94%。

5月營收以區域別來看，以台灣及南韓市場表現最突出，較去年同期分別成長14%及35%。然北美、歐洲、日本及新興市場則年對年雙位數衰退；而中國大陸市場亦為個位數微幅年減。事業群表現而言，單月營收表現均較去年同期衰退，但普遍優於上月。

若以累計至五月營收來看，區域表現以台灣及南韓市場表現較佳，年對年分別增長9%及10%。中國大陸市場則較去年同期個位數衰退；北美、歐洲、日本及新興市場為雙位數年減。各事業群方面，均較去年同期衰退。

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