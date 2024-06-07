最強黃仁勳概念股 這檔在演講後連五天跳空漲停鎖死

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮來形容，被點名感謝的黃仁勳概念股中，僅有1檔從6月2日演講過後天天都飆上漲停板，就是安控股的慧友（5484），7日持續跳空漲停開出後鎖死，連拉5根漲停，股價衝達41.4元，創2007年12月以來新高，排隊買單超過8,600張。

慧友可說是最強黃仁勳概念股，從黃仁勳演講過後，即使其他的黃仁勳概念股因短線漲多而出現下跌的表現，慧友仍是一枝獨秀，股價每天都跳空以漲停開出後直鎖死到終場，本周以來每天飆漲停，已連續飆出第5根漲停，股價創超過16年半的新高。

慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。

慧友因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，自結4月營收5,000萬元，年增60%，稅前淨利及本期淨利為1,800萬元，年增240%，每股純益0.26元。

慧友首季營收8,200萬元，稅前淨損1,100萬元，本期淨損1,400萬元，每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

黃仁勳抵台以來所到之處都被粉絲包圍，媒體更是密切報導他的相關談話內容，路透更形容黃仁勳在台掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮，更不用說，他在演講時點名感謝的43家上市櫃公司，股價也出現一波的上漲。

黃仁勳在演講時秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚（6579）、宏碁（2353）、凌華（6166）、研華（2395）、日月光（3711）、華擎（3515）、華碩（2357）、圓剛（2417）、艾訊（3088）、勤誠（8210）、仁寶（2324）、中光電（5371）、台達電（2308）、益登（3048）、慧友、鴻海（2317）、巨大（9921）、技嘉（2376）、弘憶股（3312）、英業達（2356）、迎廣（6117）、廣運（6125）、京元電（2449）、立端（6245）、麗臺（2465）、光寶科（2301）、聯發科（2454）、神達（3706）、微星（2377）、新漢（8234）、宸曜（6922）、醫揚（6569）、和碩（4938）、廣達（2382）、所羅門（2359）、德律（3030）、曜越（3540）、台積電（2330）、聯電（2303）、欣興（3037）、緯創（3231）、緯穎（6669）、聰泰（5474）。