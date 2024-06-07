樺漢營收／5月126.26億元、年增33% 創單月歷史次高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2024年5月自結合併營收達126.26億元，月增10.9％、年增33％；累計2024年前5月合併營收則達567.28億元，年增19.9％，不僅5月單月營收創今年單月新高、歷史單月營收次高，亦5月及累計前5月合併營收皆改寫歷史單月營收同期新高。

從樺漢5月三大事業體營收分別為工控設計19.56億元、品牌通路50.27億元、系統整合56.43億元，其年增率分別為工控設計2.5％、品牌通路61.5％、系統整合26.1％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達13.19億元、年增率達6.7％。

樺漢以目前營收動能與在手訂單金額創新高來看，來自歐洲的智慧城市、醫療與交通與軍工四大市場客戶，持續對集團之包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G智慧製造解決方案等的設備出貨暢旺以及良好服務需求增溫，創造集團整體營運保持良好的成長動能。

其中，在智慧交通方面，近期集團子公司與美國休斯通訊Hughes一同針對航太、低軌衛星市場推出完整IFE&C解決方案，透過Jupiter3數據機與集團旗下的AI伺服器、以及雙調變解調器管理器，已協助解決全球30％以上的航太、低軌衛星公司，其長期優化維運成本，以及拉高乘客於航空上網路連結、燈光控制與娛樂系統之體驗，也針對智慧醫療方面，運用高效能邊緣運算解決方案-由最新的Intel Xeon D-2800和D-1800處理器提供支持，導入人工智慧 (AI)、機器學習 (ML)、觸覺回饋、5G網路、3D 視覺化之5大技術，打造AI手術機器人，提供邊緣運算能力和資料處理能力，並協助國際醫療客戶持續提高其性能，確保患者獲得更好的治療結果。

另，在新能源車市場的布局上，近期集團也針對智慧充電解決方案，推出一套eSystems系統，提供電動車完整包括創能(太陽能)、儲能(智慧充電)的高品質產品與服務，結合 Arm Cortex M4 微控制器，確保控制過程(如充電電子設備)以結構化方式即時運行，並運用可視化充電統計數據、光伏系統的能量流和家庭電池存儲，目前也已成功協助超過多家品牌車廠、充電樁廠導入，一同解決電動車車主達到智慧分配能源，減少碳排放的成效，落實ESG永續發展理念。

綜觀以上，可見各項樺漢集團的AI技術應用與ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)平台的軟硬雲整合，持續在各地區市場落地開花，集團也持續憑藉高產品品質、技術開創力、供應鏈整合力、全球市場布局等優勢，樺漢掌握之訂單能見度皆保持長達5年以上，並對集團長期營運成長帶來正面挹注。