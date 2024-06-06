樺漢營收／5月126.26億元登同期新高 歐洲市場需求強
工業電腦廠樺漢受惠歐洲市場強勁需求，今天公布5月合併營收新台幣126.26億元，月增10.9%，年增33%，創歷年同期新高及單月次高；今年前5個月營收567.28億元，年增19.9%。
樺漢3大事業體5月營收分別為工控設計19.56億元、品牌通路50.27億元、系統整合56.43億元，分別年增2.5%、61.5%、26.1%。
樺漢發布新聞稿說明，以目前營收動能與在手訂單金額創新高來看，來自歐洲的智慧城市、醫療、交通與軍工4大市場客戶，持續帶動集團出貨暢旺及服務需求增溫。
在新能源車市場布局上，近期樺漢集團針對智慧充電解決方案，推出eSystems系統，運用可視化充電統計數據、光伏系統的能量流和家庭電池存儲，已協助多家品牌車廠、充電樁廠導入。
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