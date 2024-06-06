中華電攻加密通訊系統

中華電信（2412）旗下中華資安國際深耕自有產品，打造「CypherCom 端對端加密通訊系統」，搶進資安需求，確保通訊安全，CypherCom產品已經打入重要機關，亦有海外場域積極洽談中。

近期資安風險及詐騙頻傳，中華資安表示，過去人們利用語音、電子郵件或通訊軟體來進行溝通與資料傳遞，但都可能面臨網路中間人攻擊的風險，擔心機密外洩或監聽竊聽。

中華資安指出，自主研發產品「CypherCom 端對端加密通訊系統」採用薄膜晶片Slim SIM或藍牙Token載具等硬體安全技術，結合App實現256位元端對端加密，採用硬體式加密，比一般採用軟體加密之通訊軟體，更能確保不會遭竊取。

中華資安說明，「CypherCom 端對端加密通訊系統」適用於需高強度通訊安全來保護敏感資訊（如語音通話、文字、視聽文件和商業機密）的政府與企業，即使在使用衛星通訊的環境下，也能提供穩定又安全的通訊服務。