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散熱風扇廠力致 營收拚逐季走揚

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱風扇廠力致（3483）總經理連春源昨（6）日指出，目前已有能力供應AI伺服器所需水冷機櫃，零組件涵蓋分歧管、冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板、風扇等，預估下半年就會開始出貨，推升營運逐季走強，明年也會比今年更好。

力致為今年少數參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的散熱風扇廠，展會期間大秀水冷機櫃解決方案，同時也展示出單相、雙相浸沒式水冷系統解決方案，吸引不少海內外客戶洽詢。

連春源表示，公司未來核心策略式多元發展，除既有電競散熱，也正積極拓展AI伺服器領域，目前在水冷機櫃整體解決方案部分已可滿足輝達（NVIDIA）GB200解熱要求，客戶也都在測試中，估計下半年就能開始陸續出貨，明年迎來大量出貨商機。

AI 伺服器

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