勤凱5月營收月增31% 訊連月增1.7%

導電漿廠勤凱（4760）受惠客戶拉貨力道強勁，昨（6）日公布5月營收1.4億元，月增31.7％，年增36.9％。展望後市，勤凱表示，看好AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，伴隨客戶對低碳製程材料詢問度亦日漸增溫，新產品有望為營運挹注成長動能。勤凱今前五月營收5.1億元，年增28.4%。法人看好，該公司本季業績將明顯優於第1季。

勤凱董事長曾聰乙指出，客戶去年解決庫存問題後，產業秩序漸入佳境，近期明顯感受到AI伺服器興起後，對新產品、新材料的需求。

展望下半年，曾聰乙認為，將有賴AI PC換機潮帶動整體消費電子復甦，惟國際銀價近期波動較大，後續將觀察銀價變動對於客戶下單是否造成影響，該公司將持續開發新客戶，近期已獲得數家日本被動元件大廠認同，並開始送樣，可望成為營運成長推手。

訊連（5203）昨（6）日公告5月營收1.78億元，為逾六年新高，月增1.73%，年增26.53%；前五月營收8.45億元，年增17.05%。

訊連董事長黃肇雄表示，數位媒體產品線（Create B2C）導入的生成式AI新功能受到用戶喜愛，帶動營收成長，對未來動能也樂觀看待，看好今年業績可望持續向上，營運將漸入佳境，獲利同步成長。

訊連近期攜手合作夥伴參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），展出AI相關應用，並與伺服器大廠美超微（Super Micro）共同展示AI與系統整合解決方案。針對AI PC在地端的應用，訊連以旗下最新版本的威力導演365與美超微合作演示，展現AI應用軟體能量。