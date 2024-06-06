晟銘電5月營收月增5% 可成月增11%

伺服器機殼廠晟銘電（3013）昨（6）日公告5月營收8.67億元，攀上18個月來高點，月增5.3%，年增102.7%，反映AI伺服器機殼開始出貨的動能。

晟銘電前五月營收31.51億元，年增30.2%。晟銘電近期參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），秀出全新AI水冷機櫃解決方案，包括伺服器機殼、機構件、分歧管以及快接頭；其中，快接頭合作夥伴之一為國內連接器大廠嘉澤。

晟銘電總經理羅志吉日前透露，最快第4季開始交貨適用於GB200的機櫃，預估今年公司營運將逐季走升，明年大量交貨後，業績還會比今年更好，對後市樂觀。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉等；其中，由於廣達已接獲大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，並預計下半年開始陸續出貨，因此晟銘電也必須提前出貨機殼與相關零組件，進而推升營運表現向上。

筆電機殼大廠可成（2474）昨（6）日公告5月營收16.37億元，月增11.5%，年減37%；前五月營收67.64億元，年減18.6%。

可成指出，上月營收月增，主因品牌客戶推出暑期促銷活動刺激買氣，但因去年同期基期較高，因此年比衰退。

展望未來，可成認為，目前是消費電子淡季，但受惠於庫存回歸正常水位、品牌客戶推出促銷活動，出貨動能持續回溫，季對季營收趨勢樂觀向上。下半年起Windows升級與AI PC熱潮有助於終端需求進一步復甦，產業展望維持審慎正向。

可成董事長洪水樹日前指出，可成目前仍持續鎖定醫療器材與半導體二大領域轉型，去年已在上市櫃公司中找優質標的投資，包含聯合骨科等醫材公司；半導體領域則從特殊材料、技術與製程等面向拓展技術平台，期盼這些策略投資與併購未來能逐步展現出成果。