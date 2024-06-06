東陽營收 寫最強5月

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（6）日公告5月營收21.4億元，年增14.8%；累計前五月營收104.2億元，年增逾13%，雙創同期新高紀錄。

東陽指出，5月以前的淡季不淡、6月續強，而第4季起有機會迎來史上最長旺季。

東陽本業的汽車零組件即使已進入傳統淡季，但該公司的業績表現仍顯「淡季不淡」。因應市場需求強勁，東陽表示，本廠將持續擴增產線、提高接單動能，同時購地建廠，為未來成長需求做足準備。

在業務領域方面，東陽的AM（副廠件）事業5月自結合併營收16.25億元，年增14%，前五月累計營收78.2億元，年增17%，皆創同期新高。

至於OEM（原廠件）事業，5月營收5.21億元，年增19%；前五月累計營收逾26億元，年增4%，皆創六年同期新高。東陽大陸的OEM事業，為了長期發展考量，部分持股已降到五成以下，雖未合併營收，整體累計營收108.7億元，成長14%，顯見大陸的市場需求也明顯升溫。

東陽近期的獲利來源大部分來自北美的AM市場，另以大陸為主力市場的OEM業務，因大陸車市氛圍低迷而表現相弱勢。不過近期兩業務都有轉強趨勢，其中，AM淡季不淡、大陸需求增溫，使得東陽取得進一步成長的動能。

內部表示，今年第2季、第3季為汽車零組件碰撞件的傳統淡季，即使進入淡季，東陽的營收獲利仍然不淡，4、5月營收都創同期新高，市場需求強勁，6月訂單還不錯，進入第4季有望迎來史上最長旺季。

精確（3162）昨（6）日公告5月合併營收3.17億元，年增13.7%，今年前五月累計營收12.8億元，年減10.2%。

精確公司表示，精確5月營收已擺脫第1季疲軟而回穩向上，展望下半年為公司傳統旺季，加上大陸車企大眾、長城、小鵬等重要客戶的出貨動能轉強，下半年的營收可望一季優於一季。