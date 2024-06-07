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聯電5月營收月減1% 毛利率持穩

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（6）日公布5月營收為195.09億元，月減1.17％、年增3.89％。累計今年前五月營收938.82億元，較去年同期成長2.66％。

回顧聯電法說會上的展望，預期隨著電腦、消費及通訊領域庫存狀況逐漸回到較健康水位，第2季晶圓出貨量將季增1-3%、美元平均售價（ASP）持穩，且由於12A P6廠新產能持續開出，產能利用率估維持在64-66％水準，使毛利率穩在約30％左右。

展望後市，財務長暨發言人劉啟東指出，第2季法說展望較首季微升，希望景氣於上半年落底、下半年需求優於上半年的基調未變，其中，通訊、消費性電子等應用下半年需求確實優於上半年，車用及工業仍處於修正期，但中長期仍是重要成長動能。

聯電今年資本支出規模維持33億美元（約新台幣1,066億元）不變，其中六成將用於新加坡12i P3新晶圓廠的基礎建設。

晶圓廠 營收 聯電

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