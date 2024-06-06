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威剛5月營收月減16％ 十銓月增29%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）、十銓昨（6）日公告5月營運成果。威剛5月營收32.27億元，月減16.1％，年增31.5％；累計前五月合併營收179.56億元、年增52.3％。十銓5月營收26.37億元，月增29％、年增134.1%，累計前五月營收76.75億元，年增43.48%。

二家業者均看好生成式AI與邊緣運算技術發展持續擴張，有利記憶體產業的後市動能。

威剛表示，目前DRAM現貨價與合約價呈現一冷一熱，但公司看好AI應用將推升整體記憶體需求，不僅AI伺服器，AI PC將於今年第4季放量出貨，明年出貨量可較今年倍數成長，將帶動HBM與DDR5需求大幅增加。

十銓指出，受惠於B2B專案及品牌市占擴張，營運動能強勁，而生成式AI與邊緣運算技術發展持續擴張，樂觀看待營運持續成長。

AI 營收

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