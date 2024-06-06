快訊

國會改革案政院覆議…卓榮泰意圖求戰 埋下朝野未爆彈

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

中興電5月營收年增10% 亞力年增3%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）及亞力昨（6）日公告5月營收，兩家大廠單月、前五月均創歷史同期新高。中興電5月營收20.58億元，年增10.8%；累計前五月營收101.1億元，年增10.72%。亞力5月營收7.2億元，年增3.99%；前五月營收33.86億元，年增3.96%。

中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來陸續拿下民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年爭取100億元以上訂單量，另外，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

中興電指出，AI浪潮興起，未來AI資料中心對電力需求龐大，將衍生相關電力設備需求。

亞力目前在手訂單逾百億元，亞力指出，除握有台電強靭電網計劃的訂單，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI所需之IDC機房等。

AI 營收

延伸閱讀

中興電、亞力兩家大廠 5月營收均創歷史同期新高

中興電5月營收創同期新高 上銀登8個月高點

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

AI效應 催動太陽能商機

相關新聞

聯電5月營收月減1% 毛利率持穩

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（6）日公布5月營收為195.09億元，月減1.17％、年增3.89％。累計今年前五月營收...

東捷新接訂單大成長 總座陳贊仁喊營運熱到明年

設備廠東捷（8064）搭上先進封裝與Micro LED商機，營運轉強，總經理陳贊仁昨（6）日透露，東捷已經走過「很悶的2...

敬鵬擴建泰國廠 將投入三、四十億元

敬鵬（2355）昨（6）日召開法說會，公司提到，因應低軌衛星與通訊客戶要求非兩岸工廠生產需求，今年將投入三、四十億元擴建...

雙鴻業績寫最旺5月 月增13%

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（6）日公告5月營收13.76億元，為歷年最旺的5月，也是近28個月來新高，月增13.1%...

晟銘電5月營收月增5% 可成月增11%

伺服器機殼廠晟銘電（3013）昨（6）日公告5月營收8.67億元，攀上18個月來高點，月增5.3%，年增102.7%，反...

是方打造雲算力生態系統

台灣最大國際級中立資料中心運營商是方電訊（6561）昨（6）日宣布，與雲服務運營商昕奇、獲得輝達（NVIDIA）認證的雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。