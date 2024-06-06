中興電5月營收年增10% 亞力年增3%

中興電（1513）及亞力昨（6）日公告5月營收，兩家大廠單月、前五月均創歷史同期新高。中興電5月營收20.58億元，年增10.8%；累計前五月營收101.1億元，年增10.72%。亞力5月營收7.2億元，年增3.99%；前五月營收33.86億元，年增3.96%。

中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來陸續拿下民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年爭取100億元以上訂單量，另外，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

中興電指出，AI浪潮興起，未來AI資料中心對電力需求龐大，將衍生相關電力設備需求。

亞力目前在手訂單逾百億元，亞力指出，除握有台電強靭電網計劃的訂單，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI所需之IDC機房等。