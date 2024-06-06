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零壹5月營收月增47% 長線動能強

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

零壹（3029）昨（6）日公告5月營收16.28億元，月增47.1%，年增61.1%，是單月歷史次高。董事長林嘉勲指出，看好資安、AI等產業發展帶動需求攀升，樂觀看待長期成長動能。

零壹說明，5月營收成長，主要來自大數據應用與雲平台應用產品有大型專案挹注。零壹累計今年前五月營收67.4億元，年增15.7%。

林嘉勲指出，資安市場潛力大，積極布局資安服務領域，近期上市櫃公司遭駭客攻擊事件頻繁，企業資安需求日益顯著，看好未來企業資安架構、維護與服務的投入金額將提升。

零壹日前與Broadcom針對VMware解決方案簽訂新的代理協議，範圍涵蓋台灣地區。總經理陳鍵忠表示，零壹專注於品牌代理，其中超過九成是美商，但這些原廠不會只給獨家代理，大多採取複式代理策略，零壹要轉型成為加值型代理商，不會做單一產品經營，將全面化提升優勢，積極發展解決方案，目標成為解決方案供應商。

營收 資安 零壹

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