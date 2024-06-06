數位轉型解決方案業者騰雲 拓海外版圖

數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）昨（6）日召開股東常會，董事長梁基文表示，展望後市，看好營運在高速成長階段，營運量能將投注具爆發性、高潛能的國際市場，持續提高亞太利基市場滲透率，樂觀看待後續營收及獲利成長。

騰雲成立馬來西亞分公司後，今年2月在東京設立日本分公司。梁基文表示，未來以海內外「有機成長」及「非有機成長」雙軸線，持續擴大全球代理生態體系、積極推進各項策略合作及投資計畫，垂直整合上下游，結合騰雲客商金流解決方案、資訊安全及AI技術等應用，加速並深化數位轉型及AI生態系建置。今年下半年將提升各營運據點的業務量能，進一步整合集團資源，布局產品應用範疇，提高產品及國際市場競爭壁壘。

騰雲股東會通過配發現金股利3.3元及股票股利0.5元，合計3.8元。