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崑鼎、日友5月營收月增雙位數

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

環工三雄今年5月營收出爐，崑鼎（6803）昨（6）日公告5月營收7.27億元，月增17%，年增16.4%，是近十個月新高。日友5月營收3.24億元，月增16.9%，年增3.9%，近18個月新高。可寧衛5月營收4.93億元，月減8%，年減2.8%。

展望後市，崑鼎指出，廢棄物清理業務將持續關注各縣市都市廢棄物焚化廠新案規劃方向，並與集團合作爭取焚化廠新建營運案；另外，也會以台南、溪州、岡山、南科等多廠整改執行經驗，爭取焚化廠ROT整改營運案。崑鼎累計今年前五月營收33.02億元，年增9%。

崑鼎指出，回收再利用領域水處理方面，看好未來五年水務商機包括海淡廠及再生水廠，關注水處理推動趨勢，與集團爭取興建及營運工作。

日友展望後市，今年將鞏固醫療廢棄物市場，持續開發事業廢物業務。除待中國大陸經濟景氣回溫外，將提升競爭力並擴展業務能力，提升稼動率以拉高產能。日友累計今年前五月營收13.64億元，年減2%。

針對醫療廢棄物，日友傾向採取企業策略聯盟的方式因應，以增加市場競爭力，並期望能增加市場價格的穩定度。

對於中小型規模清除公司及處理機構，則利用公司本身市場優勢及規模經濟效益進行整併及購併。

可寧衛表示，今年營運成長動能主要來自轉投資事業，包括中台、可威和即將完工的太陽能電廠可開始貢獻營收，預期全年營運將較去年持平或微幅成長。可寧衛累計今年前五月營收23.12億元，年增6.8%。

可寧衛表示，轉投資中台目前持股約20%，中台股權會長期持有。

中台主要以汞廢棄物處理及廢照明光源資源回收再利用事業為主，業務範圍包括廢印刷電路板、廢印刷電路板粉料、廢印刷電路板邊框、廢電子零組、廢硬碟等。

可寧衛 廢棄物 營收

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