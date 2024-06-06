中菲行董座 錢文莉接棒

中菲行（5609）昨（6）日召開股東改選董事，創辦人暨董事長錢堯懐卸任董事及董事長職務，經營重任交由女兒錢文莉接棒；隨後召開董事會選任錢文莉擔任董座，執行長由施振昇出任；另外，以經營海岬型散裝船為主的中航董事長彭士孝也獲選中菲行新任董事。

隨著紅海事件衝擊全球物流供應鏈，中菲行營運效益發威，今年5月營收繳出亮麗成績單，單月營收21.85億元，年增23.6%、月增12.7%，是近17個月新高。市場推估6月還有望繼續衝高。

中菲行近五年營運

中菲行新董事會成員包括錢文莉、龍翰興業代表人施振昇、瑞晟投資代表人中菲行空運總裁邱鈞榮、貿華投資代表人彭士孝；獨立董事三席，包括錢蔭範曾任東鹼公司董事長，何志明為香港及英國律師，竺家正為合昌國際物流及合盛航空服務公司負責人。

對於今年營運展望，中菲行指出，今年累計前五月營收為95.73億元，較去年同期成長9.1%，5月空運市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求增加，持續帶動空運需求高漲 ，過去5月的淡季並沒有出現。

此外，5月海運市場，在紅海危機干擾及對全球供應鏈連鎖反應下，海運需求持續強勁。