中磊營收／上半年還有逆風 5月42.9億元、月減13.3%

網通廠中磊（5388）6日公布5月營收42.9億元，月減13.3%，年減14.6%，累計前5月營收254.28億元，年減2.9%。日前中磊法說會指出，今年上半年歐，美市場仍是逆風，僅南亞市場需求持續成長，但看好未來美國、歐洲、印度及日本的光纖持續升級擴充，也推升家庭產品升級，今年無線網路WiFi 6持續升級WiFi 7。

上周中磊股東會也通過私募案，為強化產業競爭優勢，期望引進策略投資夥伴，為下階段躍升累積動能。

中磊近年積極全球化布局，拓展全球營運據點，打造菲律賓、中國大陸、印度、台灣與墨西哥五大製造基地的彈性產能配置，新世代寬頻產品包含高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、 5G FWA 固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益將逐漸彰顯，整體營收成長可期。