中興電、亞力兩家大廠 5月營收均創歷史同期新高

中興電（1513）及亞力（1514）6日公告5月營收，兩家大廠單月、前5月均創歷史同期新高。中興電5月營收20.58億元，年增10.80%；累計前5月營收101.1億元，年增10.72%。亞力5月營收7.2億元，年增3.99%；累計前5月營收33.86億元，年增3.96%。

中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來已經陸續拿下民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量，另，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

中興電指出，除了台電強韌電網計畫外，AI浪潮興起下，未來AI資料中心對電力需求龐大，看好AI也將衍生相關電力設備需求。為了因應產能，中興電持續擴充高壓氣體絕緣開關（GIS）設備產能，嘉義廠已經在1月投產，並增建1,880坪廠房倉庫提升產線順暢度，預期產能可提高15%至20%左右，另外，今年將再增募技術人力、增加嘉義廠倉儲地的投資。

亞力目前在手訂單逾百億元，亞力指出，除了握有台電強靭電網計劃的訂單外，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI 所需之IDC機房等。

亞力指出，過去長期與半導體客戶維持良好關係，每年都可以穩定拿到變壓器、配電設備等相關訂單，另外，也相當看好AI、太陽能推升對變壓器等相關需求。

展望後市，亞力表示，預期在配電智慧化發展趨勢與台電為期10年的電網強韌計畫的商機下，今年可以繼續自客戶端取得更多的機電與設備的新訂單，且後續運轉維護保養的訂單亦將隨之成長，對今年營運成長審慎樂觀。