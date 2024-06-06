快訊

獨／全台縣市爭搶 輝達AI超級電腦中心落腳高雄？經長走訪間接證實

陸委會：台灣旅行團赴陸成員被留置 其他團員回台後才放人

影／台南新光三越前死亡車禍…8旬婦命喪大貨車輪下 駕駛肇逃畫面曝光

中興電、亞力兩家大廠 5月營收均創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電（1513）及亞力（1514）6日公告5月營收，兩家大廠單月、前5月均創歷史同期新高。圖為中興電董事長江馥年。聯合報系資料照。記者朱曼寧／攝影
中興電（1513）及亞力（1514）6日公告5月營收，兩家大廠單月、前5月均創歷史同期新高。圖為中興電董事長江馥年。聯合報系資料照。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）及亞力（1514）6日公告5月營收，兩家大廠單月、前5月均創歷史同期新高。中興電5月營收20.58億元，年增10.80%；累計前5月營收101.1億元，年增10.72%。亞力5月營收7.2億元，年增3.99%；累計前5月營收33.86億元，年增3.96%。

中興電目前在手訂單量約410億元，今年以來已經陸續拿下民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量，另，民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

中興電指出，除了台電強韌電網計畫外，AI浪潮興起下，未來AI資料中心對電力需求龐大，看好AI也將衍生相關電力設備需求。為了因應產能，中興電持續擴充高壓氣體絕緣開關（GIS）設備產能，嘉義廠已經在1月投產，並增建1,880坪廠房倉庫提升產線順暢度，預期產能可提高15%至20%左右，另外，今年將再增募技術人力、增加嘉義廠倉儲地的投資。

亞力目前在手訂單逾百億元，亞力指出，除了握有台電強靭電網計劃的訂單外，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI 所需之IDC機房等。

亞力指出，過去長期與半導體客戶維持良好關係，每年都可以穩定拿到變壓器、配電設備等相關訂單，另外，也相當看好AI、太陽能推升對變壓器等相關需求。

展望後市，亞力表示，預期在配電智慧化發展趨勢與台電為期10年的電網強韌計畫的商機下，今年可以繼續自客戶端取得更多的機電與設備的新訂單，且後續運轉維護保養的訂單亦將隨之成長，對今年營運成長審慎樂觀。

AI 半導體 營收 電廠

延伸閱讀

中興電5月營收創同期新高 上銀登8個月高點

經長不支持補貼台電 政院：是對未來期許、無關千億預算

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

郭智輝不支持補貼台電 柯建銘：暗打國民黨凍漲電價案

相關新聞

中興電、亞力兩家大廠 5月營收均創歷史同期新高

中興電（1513）及亞力（1514）6日公告5月營收，兩家大廠單月、前5月均創歷史同期新高。中興電5月營收20.58億元...

十銓5月營收26.37億元 年增134.1%「創單月歷史次高」

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）5月份營收達26.37億元，年增134.1%，單月營收創下歷史次高，主要受惠於B2B ...

雙鴻營收／喜迎AI水冷商機 5月創歷史同期新高

散熱模組大廠雙鴻（3324）6日公告5月營收13.76億元，月增13.1%、年增55.1%，單月營收創歷史同期新高、近2...

瑞軒營收／5月18.86億元、月增4.6% 寫近29個月新高

瑞軒（2489）6日公告今年5月合併營收18.86億元，月增4.6%，年增32.8%，寫近29個月新高。

訊連營收／5月1.78億元 改寫77個月新高

訊連（5203）6日公告5月營收1.78億元，月增1.73%，年增26.53%，創近六年五個月新高；累計前5月合併營收8...

群光營收／AI PC出貨暖身 5月85.5億元「衝8個月新高」

全球電腦鍵盤龍頭群光今天公布5月營收新台幣85.5億元，年增1%，比4月成長10.1%，衝上去年10月以來的近8個月新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。