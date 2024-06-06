傳奇5月稅前EPS賺0.54元 6月新遊戲展開事前登錄

遊戲研發商傳奇（4994）6日公告5月經營績效，該月的合併營業收入為1.33億元，而合併營業利益則為2,670萬元，稅前利益為3,575萬元，每股稅前盈餘為0.54元。

在自主研發領域，《星界神話》端遊全球版於1月10日正式上市，提供繁體中文、簡體中文、英文及日文四種語系，並開啟三台不同時區之伺服器，聊天頻道也支援多語言翻譯功能，實現全球共玩無障礙。上線後玩家反應熱烈，成功取得良好成績維持穩定營運狀態，且因為成本率約為手遊一半，因此端遊營收提升對毛利率亦有正面影響。另手機遊戲《晴空物語》已於4月16日推出日本版，遊戲名稱為《晴空物語 もふもふランド》，玩家反應熱烈，5月起開始認列完整月份營收。

在授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，去年陸續發行台港澳版與日本版，目前皆穩定營運中。另一方面經典端遊《晴空物語》於去年於香港重啟，經典遊戲的重現不僅為老玩家們提供了一個踏上懷舊之旅的機會，更讓新一代玩家有機會探索和體驗這個傳奇的遊戲世界。

展望未來，手機遊戲《幻想神域2-Evolution全面進化》台日版即將於6月上市，事前預約正火熱進行中，目前已突破10萬人次預約。在已上市遊戲方面，本公司研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家的期望和市場需求。而研發中遊戲，尚有多款遊戲同步進行中，將持續採取多元化經營策略，並秉持著穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。