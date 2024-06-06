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晟銘電營收／5月8.67億元 創18個月新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼廠晟銘電（3013）6日公告5月營收8.67億元，月增5.3%、年增102.7%，單月營收18個月以來新高，業績表現亮眼，成長主因來自AI伺服器機殼開始出貨，推升營收走強。

晟銘電累計今年前五月營收31.51億元，年增30.2%。晟銘電近期參加台北國際電腦展，秀出全新AI水冷機櫃解決方案，包括伺服器機殼、機構件、分歧管以及快接頭；其中，快接頭合作夥伴之一為國內連接器大廠嘉澤。

晟銘電總經理羅志吉日前指出，公司最快將在第4季開始交貨適用於GB200的機櫃，預估今年公司營運將呈現逐季走升，而明年因大量交貨，業績表現還會比今年更好，對未來業績表現持樂觀態度。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉等；其中，由於廣達已接獲大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，並預計下半年開始陸續出貨，因此晟銘電也必須提前出貨機殼與相關零組件，進而推升營運表現向上。

至於產能規劃方面，晟銘電目前主要生產基地位於中國大陸東莞以及寧波，而台灣中壢廠負責研發打樣與客製化服務，為因應客戶需求，公司也已計畫在泰國興蓋6.9萬平方米生產基地，估計今年底完工試產，明年將正式加入生產行列，屆時估泰國廠將占晟銘電總產能三分之一。

伺服器 機殼 營收

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