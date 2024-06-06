雙鴻營收／喜迎AI水冷商機 5月創歷史同期新高

散熱模組大廠雙鴻（3324）6日公告5月營收13.76億元，月增13.1%、年增55.1%，單月營收創歷史同期新高、近28個月新高，業績表現亮眼，成長主因來自AI伺服器水冷板出貨暢旺。

雙鴻累計今年前五月營收57.41億元，年增14.2%。雙鴻指出，上月營收激增主因是AI伺服器專用的水冷板出貨動能強勁，推升營收表現亮眼，目前水冷板在市場仍處於賣方市場，而且供不應求，因此對後續營收表現持樂觀態度。

雙鴻內部評估，第2季水冷相關營收將占整體營收三成以上，而下半年因需求更加旺盛，估計水冷營收比重還會持續擴大，整體營運則是逐季走強，第4季為全年營運高峰。

據悉，目前雙鴻已有能力供貨水冷板、冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管等；其中，水冷板已開始量產出貨，並獲得多家AI伺服器代工廠訂單，而CDU與分歧管則是少量出貨，部分案子則在驗證中，估下半年至明年的出貨量將顯著增長。

法人認為，由於雙鴻已成為許多AI水冷伺服器代工廠的水冷板主要供應商，隨著下半年GB200伺服器即將開始陸續出貨，並逐步進入量產階段，估計代工廠對水冷板的拉貨力道將會越來越強，有助於雙鴻營收持續增長。

據悉，雙鴻水冷板產品已拿下兩大CSP客戶訂單，並導入三家Tier 2供應商，明年市占率可望超過30%。雙鴻董事長林育申日前曾於股東會指出，目前伺服器占公司營收比重30%到35%，其中，AI伺服器占整體伺服器比重超過50%，預估明年伺服器占該公司營收比重將超過五成，AI伺服器的占比將會更高，因為單價太高了。

至於產能規劃方面，雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前可完成，並在年底之前做好量產準備，開始顯著貢獻營收，而墨西哥則仍在籌備中，長程目標希望二間海外生產基地能占整體產能五成。