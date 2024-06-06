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瑞軒營收／5月18.86億元、月增4.6% 寫近29個月新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞軒（2489）6日公告今年5月合併營收18.86億元，月增4.6%，年增32.8%，寫近29個月新高。瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影
瑞軒（2489）6日公告今年5月合併營收18.86億元，月增4.6%，年增32.8%，寫近29個月新高。瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影

瑞軒（2489）6日公告今年5月合併營收18.86億元，月增4.6%，年增32.8%，寫近29個月新高。

電視品牌及組裝廠瑞軒受惠於面板報價走揚，2023年轉虧為盈，全年稅後純益4.46億元，平均每股稅後純益0.58元。董事會通過今年首季財報，稅後純益5.72億元，EPS為0.77元，單是第1季獲利及EPS表現，就賺贏去年全年。

瑞軒累計今年前五個月合併營收80.32億元，年增37.2%。今天股價下跌0.5元，成交量逾1.89萬張，收19.2元。

瑞軒將於6月12日舉行股東會，將承認盈餘分配案每股配發 0.5420889元現金股利；並討論現金減資6.01億元議案，也就是每千股換發約918.7947575股，並退還股款812.052425元。同時，進行董事全面改選作業。

瑞軒表示，展望2024年，巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事的來臨，有助於推升電視換機潮，相關需求可期，滑鼠、Webcam 等電腦周邊產品出貨亦有望成長，預期今年將是穩定成長的一年。

營收 瑞軒

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