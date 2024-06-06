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AI拉貨強 國巨5月營收107億元、創新高

中央社／ 台北6日電

被動元件大廠國巨自結5月合併營收新台幣107.12億元，再創新高，主要受惠人工智慧AI應用拉貨。

國巨5月營收較4月107.03億元微增0.1%，較2023年同期成長18.9%；累計前5月自結合併營收499.2億元，較去年同期441.14億元增加13.2%。

國巨指出，5月營收再創新高，主要是AI應用客戶拉貨動能優於預期，整體需求穩健。

展望後市，國巨表示，大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，不過客戶端庫存持續趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率因應市況，樂觀看待AI應用營運動能及後市展望。

國巨先前指出，庫存調整進度比4月中旬法說會預期更好，下半年可明顯看到稼動率拉升，一般品稼動率可從50%提升至65%，利基型產品可從7成提升至75%，目前車用占國巨集團整體業績比重約2成，希望盡快達到車用占比25%的目標。

國巨 法說會 營收 通膨

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