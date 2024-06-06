穎崴營收／5月3.55億元、部分出貨遞延 全年度成長展望不變

半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）6日公布5月份自結營收，單月合併營收達3.55億元，較上月減少24.24%，較去年同期減少8.86%；累計今(2024)年前五月合併營收達18.98億元，較去年同期增加15.45%。公司說明，5月營收月減係因來料延遲影響部分出貨，然而前五月累計營收18.98億元水準為歷年同期新高；在AI、HPC、5G等應用新品持續有新開案下，對全年度成長看法不變。

台北國際電腦展(COMPUTEX 2024) 進入尾聲，科技巨頭在展會中闡述的AI運算、前瞻通訊等相關產品藍圖各領風騷、百家爭鳴，包含AI PC、AI手機、AI伺服器等，從雲端AI(Cloud AI)到邊緣運算AI(Edge AI)，從CPU、GPU到NPU(Neural network Processing Unit, 神經網路處理器)，無不以AI為頭號發展重點，AI軍備競賽延續，將帶動大封裝、大功耗及先進測試市場，進而帶動高頻高速測試介面商機，穎崴全產品線在上述區塊上皆已完整部署，除了原有的傳輸規格達SerDes PAM4 224 Gbps高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、全球首創的晶圓級光學CPO封裝（Wafer Level Chip Scale CPO Package）測試系統、2000 W超高功率散熱方案HEATCon Titan溫控系統等，水冷散熱相關產品亦不會缺席。

科技巨頭定義今年進入「十年AI超級循環的開端」，無獨有偶，產業研調機構Omdia指出，AI PC在2025年出貨量有爆發性成長，年增3924.5%，滲透率逐年增加，從2024年的年成長0.5%、2025年年成長19.6%，到2028年年增將達79%，每年約有1.5倍的年複合增長率，可望帶動穎崴旗下高階及高頻高速測試產品開案量，不僅短期的營運增溫，更迎來中長期高階測試成長的產業多頭趨勢。

此外，為因應AI、HPC、5G等應用並占得先機，穎崴提到，於新竹台元科技園區新廠辦建置「高頻實驗室」（High-speed Measurement/Simulation Lab），將配置120GH的VNA(Vector Network Analyzer)，針對上述應用達到最高規格的模擬和量測驗證，為業界創舉。

為持續拓展北美業務及布局，穎崴於美國時間6月3日到6月5日在美國加州的拉霍亞（La Jolla）參加由半導體測試設備大廠愛得萬（Advantest）所舉辦的VOICE 2024開發者大會，會中將展出AI、HPC相關應用及全產品線最新技術；穎崴將於6月21日召開股東常會，會中將承認2023年(民國112年度)財務報表及盈餘分配現金股利。