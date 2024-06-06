訊連營收／5月1.78億元 改寫77個月新高

訊連（5203）6日公告5月營收1.78億元，月增1.73%，年增26.53%，創近六年五個月新高；累計前5月合併營收8.45億元，年增17.05%。

台北國際電腦展4日起開展，訊連也攜手合作夥伴展出AI相關應用，與伺服器大廠美超微（Super Micro），共同展示AI與系統整合解決方案。針對AI PC在地端的應用，訊連以旗下最新版本的威力導演365與美超微合作演示，展現AI應用軟體能量。

同時，訊連近期也宣布推出首款利用邊緣運算技術的生成式AI功能AI Magic Designer，能迅速根據簡單的文本提示，大量生成符合商業用戶需求的行銷內容，包含從圖片、文字到模板等元素，訊連並在電腦展上與英特爾（Intel）共同展示Promeo及威力導演365（PowerDirector 365）。

訊連董事長黃肇雄表示，由於數位媒體產品線（Create B2C）導入的生成式AI新功能，受到用戶喜愛，帶動營收成長，對未來動能也樂觀看待，看好今年業績可望持續向上，營運將「漸入佳境」，樂看全年營收與獲利同步成長。