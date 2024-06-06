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群光營收／5月85.5億元 為同期次高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群光電子（2385）6日公告5月合併營收85.5億元，月增10%，年增1%，為同期次高，累計今年前五月營收391.58億元，年增0.3%。

法人表示，今年以來，群光三大產品線中，以鍵盤與影像產品中的相機模組表現最為亮眼，無論是5月或累計前五個月，營收年增皆為雙位數成長，顯示PC相關升級需求已逐步顯現。

隨著各大品牌廠陸續推出新一代AI PC機種，群光三大產品線均將受益，鍵盤受惠最早，搭載Copilot鍵的AI PC鍵盤已於四月開始陸續出貨，預計下半年出貨數量大幅增加，筆電相機模組的規格亦在客戶要求下持續提升，筆電電源瓦特數則有望提高。法人預期，在AI PC 滲透率逐步拉升下，群光今年營收與獲利皆可望逐季升溫。此外，在產品組合持續優化與嚴格控管營業費用之下，群光全年獲利成長將優於營收成長。

群光預定6月18日除息，將於7月12日發放現金股利7.8元，群光去年每股EPS為10.35元，配發率高達75%，現金股利亦為歷史新高。

AI 營收 相機模組 筆電 群光

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