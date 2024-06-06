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宏達電營收／5月月增10% 前五月年減41.3%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

手機暨VR品牌大廠宏達電（2498）6日公告5月營收1.91億元，月增10.2、年減46.9%；累計今年前五月營收9.58億元，年減41.3%，衰退主因來自出貨量較去年同期減少。

展望未來，宏達電日前已宣布攜手韓國電信龍頭SK Telecom旗下全球內容工作室TEAM STUDIO及韓國虛擬網紅產業協會於韓國首爾舉行「2024 AI & XR 媒體日」，吸引韓國各界XR創新內容開發者與專家，共同推動XR技術在不同領域中的潛力。

據悉，會中分享了HTC領先業界的追蹤定位技術在娛樂、工業和軍事培訓領域上廣泛的應用。演示利用VIVE XR Elite與VIVE自定位追蹤器，將表演者實體動作投射在3D虛擬分身上進行舞蹈表演，為未來虛擬網紅與KPOP文化相結合的創新應用帶來無限商機。

同時也展示了VIVE Mars CamTrack虛擬拍片製作解決方案，達到強大的即時影像追蹤成效，使演員的演出自然融入移動的影像空間中，實現大製作效果，為內容創作注入新的可能。

此外，為迎接即將到來的新手機，宏達電在官方Facebook粉絲團上發布了新手機預告，並宣布即將推出免費折扣券活動。自推出以來，HTC U23系列因其價位親民和全方位實用功能而受消費者肯定，其中包括高效能、全方位相機功能、大螢幕、多項充電方式和IP67防水防塵等特色。

HTC 宏達電 手機 營收

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