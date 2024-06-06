群光營收／AI PC出貨暖身 5月85.5億元「衝8個月新高」

全球電腦鍵盤龍頭群光今天公布5月營收新台幣85.5億元，年增1%，比4月成長10.1%，衝上去年10月以來的近8個月新高，也是歷年同期次高。

群光旗下有鍵盤、影像和電源等3大產品事業，其中鍵盤和相機模組，今年前5月營收較去年同期都寫下雙位數成長佳績。

群光主管表示，隨各大電腦品牌廠陸續推出新一代AI PC機種，群光3大產品線都將受益，以鍵盤受惠最早，搭載Copilot鍵的AI PC鍵盤已於4月開始陸續出貨，預期下半年出貨數量將大幅增加。

此外，AI PC將帶動筆電相機模組的規格提升，筆電電源的瓦數也有望提高。法人看好，在AI PC滲透率逐步拉升下，群光今年營收、獲利都可望逐季升溫。而且群光近年調整營運策略，持續優化產品組合，並嚴格控管營業費用，獲利成長幅度有望優於營收成長。

群光因獲利、配息相對穩健，被多檔高股息ETF納入成分股，預計6月18日除息，每股發放現金股利7.8元，創歷史新高。對照群光去年每股純益10.35元，股利配發率達75.3%。