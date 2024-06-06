上銀營收／5月20.6億元呈月增、年減 營運可望逐季升溫

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）接單逐步回溫，5月自結合併營收20.60億元，月增約1.9%、年減6.9%，仍為同期第六高；累計前五月合併營收95.8億元、年減5.1%，上銀樂觀預期，今年營運可望逐季好轉。

上銀表示，今年4、5月接單及出貨緩步上升，訂單主要來自半導體、自動化、航太產業，以及基礎建設所需大型設備。目前，線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。

上銀指出，客戶為控制庫存，不會接受太長交期，目前公司將交期控制在3個月以內，為了消化部分訂單，6月持續加班。而依目前接單研判，今年營運可優於去年。

上銀近年積極投入智慧滾珠螺桿及線性滑軌、晶圓機器人及迴轉工作平台等新產品，儘管工具機業景氣仍不明朗，但多軸化、複合化及智慧製造，都是未來工具機產業發展趨勢。

另一方面，上銀近年也積極在海內外擴廠或擴產，包括雲科三期擴建新廠，台中工業區一、二廠擴建、義大利子公司新廠、邁萃斯新竹鳳山新廠等，從今年起到明年陸續落成及啟用，今年資本支出將比去年增長。

其中，台中工業區兩座工廠拆掉重建，預計9月設備完成搬遷安裝，未來以生產線性滑軌為主；雲科三期擴建新廠預計第3季啟用，以生產滾珠螺桿為主；台中總部廠房除生產線性滑軌及滾珠螺桿外，也會生產機器人、迴轉工作平台及機電產品等新產品；義大利新廠預計明年第1季啟用。