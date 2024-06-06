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宏達電營收／5月1.91億元 月增10.15%、年減46.94%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電（2498）6日公布2024年5月自結合併營業收入1.91億元，月增10.15%，年減46.94%，累計今年前5月自結合併營業收入為9.59億元，年減41.38%。圖／報系資料照片
宏達電（2498）6日公布2024年5月自結合併營業收入1.91億元，月增10.15%，年減46.94%，累計今年前5月自結合併營業收入為9.59億元，年減41.38%。圖／報系資料照片

宏達電（2498）6日公布2024年5月自結合併營業收入1.91億元，月增10.15%，年減46.94%，累計今年前5月自結合併營業收入為9.59億元，年減41.38%。

宏達電表示，攜手韓國電信龍頭SK Telecom旗下全球內容工作室TEAM STUDIO及韓國虛擬網紅產業協會於韓國首爾舉行「2024 AI & XR 媒體日」，吸引韓國各界XR創新內容開發者與專家，共同推動XR技術在不同領域中的潛力。

宏達電指出，會中分享HTC領先業界的追蹤定位技術在娛樂、工業和軍事培訓領域上廣泛的應用；演示利用VIVE XR Elite與VIVE自定位追蹤器，將表演者實體動作投射在3D虛擬分身上進行舞蹈表演，為未來虛擬網紅與KPOP文化相結合的創新應用帶來無限商機。

另外，同時也展示VIVE Mars CamTrack虛擬拍片製作解決方案，達到強大的即時影像追蹤成效，使演員的演出自然融入移動的影像空間中，實現大製作效果，為內容創作注入新的可能。

宏達電說，為迎接即將推出的新手機，特別在官方Facebook粉絲團上發布新手機預告，並宣布即將推出免費折扣券活動。自推出以來，HTC U23系列因其價位親民和全方位實用功能而受消費者肯定，此外，消費者還有機會透過「猜新機，送新機」活動免費獲得此款新機，吸引消費者關注。

HTC 宏達電

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