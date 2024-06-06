大立光5月營收攀上四個月來高點 連四月走揚

大立光（3008）昨（5）日公布5月合併營收34.86億元，攀上四個月來高點，且是四年同期最佳，月增約1%，連續四個月走揚。大立光預期，由於季節性因素，6月拉貨動能與5月差不多。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，因最新iPhone 16仍未推出，加上舊機iPhone 15持續降價促銷，尤其大陸618活動售價較原訂價最高降逾25%，並主打iPhone 15 Pro降幅超過非蘋旗艦機，在iPhone處於新舊機種交替期，動能相對疲弱影響，相關供應鏈第2季營運普遍黯淡。

外界預期，依往年營運軌跡，隨iPhone新機備貨潮啟動，大立光7月起營收有望回溫，第3季開啟旺季序幕。

大立光5月合併營收年成長33%；前五月合併營收182.57億元，年成長25%。大立光昨天股價收2,330元，上漲35元，三大法人同步買超。5月以來，外資法人持續回補持股，累計買超735張，目前持股比率36.06%。

大立光董事長林恩平日前表示，3至5月拉貨動能都差不多，不過下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級，因為鏡片變大、製程更複雜，預期第4季滿產能運作。

針對本季毛利率走勢，林恩平坦言，視價格、產能利用率及良率而定。