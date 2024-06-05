南亞科營運重回雙增軌道 5月營收月增4.5%、年增45.1%

南亞科（2408）今（5）日公佈2024年5月份自結合併營收為新台幣33.51億元，月增4.5%、年增45.1%。累計前5月合併營收為新台幣160.61億元，較去年同期增加46.09%。

南亞科總經理李培瑛日前在股東會後受訪時表示，OPEN AI帶動生成式AI發展，大量AI晶片搭載高頻寬記憶體（HBM），已是供不應求，三大廠近期都將資源包括產能支應HBM生產，估計約有15%產能投入這塊領域，進而帶動DDR5 價格上漲。

他研判在三大廠去年下半年減產及生成式AI對HBM強大的需求，連鎖效應將擴散到各式DRAM，DRAM產業市場已明顯好轉，南亞科營運也將很快可以看到撥雲見日。

李培瑛表示，DRAM價格第2季已調升，但因4月3日大地震，南亞科扣除保險在攤提晶圓報廢損失及設備維修費用，預估單季仍有虧損壓力，不過第3季轉盈機會高。

李培瑛也證實南亞科已投入HBM產品開發，進行技術練兵，但未來仍會視三大廠競爭態度再決定是否推出HBM量產。

他同時表示也與比利時研發中心（IMEC）合作開發繼1C後的極紫外光（EUV）製程，為更先進的製程預做準備。

法人推出南亞科受惠於DRAM價格調漲及業外轉投資助攻，6月單月有機會轉盈，第3季更受惠位元數提升和1B產品比重拉高，單季轉盈，進 入下一波景氣回升期。