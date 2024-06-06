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研華 推邊緣AI解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）強攻邊緣 AI（Edge AI）市場，與輝達緊密合作，在台北國際電腦展展示應用輝達所延伸的系列解決方案，研華產業雲暨影像科技副總鮑志偉指出，預估2025、2026年將是邊緣AI的爆發時間點。

研華舉行邊緣AI展示與交流會，展示在產業AI化下，應用輝達延伸的系列解決方案。從邊緣端生成式AI、醫療AI，智慧製造AI解決方案等三大主軸，從端到雲展示最新且完整的AI邊緣運算系統與伺服器。

研華展示邊緣端生成式AI，加速智慧城市與安全控制應用。透過研華MIC-733-AO邊緣AI系統，整合輝達Jetson AI實驗室的生成式AI模型，已成功高效率運行大型語言模型、視覺語言模型、視覺變換器，及圖像生成和對話生成Llamaspeak。

鮑志偉指出，邊緣AI需求逐漸向上，目前相關產品已大量布建在交通領域，下階段布建邊緣AI的時間將落在2025、2026年。

AI 研華 輝達

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