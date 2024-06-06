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創意上月業績月增39％ 寫同期紀錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

創意（3443）、力旺昨（5）日公布5月業績，創意為23.53億元，攀上同期新高，月增39％，年增9.5%；力旺受營收認列周期因素影響，5月營收2.83億元，月減41.8％，年增11.1％。

創意前五月合併營收為97.37億元，年減8.9％。創意總經理戴尚義先前表示，隨著ChatGPT與輝達（NVIDIA）引發的AI浪潮，AI相關設備與應用需求大增，使得系統及品牌大廠更積極投入資源，自行開發ASIC晶片，對創意營運有利。

力旺前五月合併營收為15.73億元，年增23％。力旺在每季第一個月除了認列簽約授權金收入外，還認列大多數晶圓代工客戶在前一季出貨相關的量產權利金收入，第二個月認列授權金收入，以及其餘少部分量產權利金，第三個月則只認列簽約授權金，導致5月業績較4月顯著衰退。

力旺 營收

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