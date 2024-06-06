華擎 新電競螢幕將上秀

華擎（3515）副總經理李正揚昨（5）日表示，主機板下半年進入出貨旺季，可望價量齊揚，電競螢幕新品則會在9、10月推出，可望成為AI伺服器業務之外的新成長動能，看好下半年旺季需求。

華擎參與本屆台北國際電腦展（COMPUTEX），展出全系列英特爾和超微（AMD）主機板。李正揚認為，下半年英特爾、超微都將推新主機板，預計第3季末或第4季初銷售，新品加持助攻主機板業務下半年有望逐季成長，平均出貨單價（ASP）也會提升。

華擎近年並持續擴大產品線，在板卡、伺服器、工業電腦之外，拓展至螢幕產品。李正揚表示，螢幕占營收比重還小，去年可能低於1%，但成長性強，預期今年螢幕產品將由去年的八款倍增至16款，明年占比可望達5%內。