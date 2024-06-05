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外資法人肯定聯發科在COMPUTEX表現 目標價上看1,660元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。記者葉信菉／攝影
聯發科執行長蔡力行。記者葉信菉／攝影

聯發科（2454）在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表各式應用，外資證券看好聯發科是人工智慧（AI）熱潮的主要受惠者，目標價上看1,660元，重申「優於大盤」或「買進」評等。

美銀證券將聯發科目標價從1,400元上調到1,660元，維持「買進」評等。美銀認為，從中期來看，聯發科可以協助輝達為邊緣裝置配備 AI，反之亦然。除了汽車及特殊應用IC（ASIC）之外，兩者的合作夥伴關係還可以明顯擴大個人電腦（PC）、物聯網和電視領域的潛在市場。

美銀上調聯發科今年及明年的預估獲利，認為聯發科與輝達的合作比預期更緊密。ASIC潛在市場擴大，加上AI的貢獻不斷上升，將推動聯發科進一步的重新評價。

摩根士丹利證券發布報告指出，聯發科在台北國際電腦展宣布加入Arm全面設計（Arm Total Design），與安謀（ARM）擴大合作關係，這代表聯發科開始打入安謀架構的伺服器CPU及神經處理器（NPU）設計。

整體而言，大摩指出，聯發科除了AI智慧機及AI PC之外，雲端AI ASIC也可能成為強勁的成長動能（主要是透過與安謀及輝達的合作），因此對聯發科重申「優於大盤」評等。聯發科是大摩在亞太半導體股的首選持股，上個月才將目標價從1,388元大幅上調到1,588元，最近重申1,588元的目標價。

瑞銀證券在5月初將聯發科目標價從1,070元大幅調高到1,550元，且投資評等從中立同步調高到「買進」，最近維持1,550元目標價及「買進」評等，看好聯發科與輝達的合作不只於車用電子，肯定聯發科是AI熱潮的主要受惠者。

AI Computex 聯發科 輝達

延伸閱讀

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