廣達集團搶市 攜手三星

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）昨（5）日宣布，與南韓科技巨頭三星電子簽署合作備忘錄，雙方將在資訊科技解決方案軟硬體方面展開合作，初期聚焦採用EDSFF（伺服器固態硬碟外型規格） E3.S的Compute Express Link （CXL）2.0，共同識別應用案例，提升市場效率。

三星與英特爾合作，2023年成功開發首批CXL 2.0 DRAM模組。三星最新CXL 2.0 DRAM模組將採用 E3.S外型規格，記憶體容量最高可達256 GB，可支援PCIe 5.0 × 8介面。雲達最新世代的伺服器主機板支援CXL 2.0規格和E3.S介面，可連接這些模組，擴充伺服器記憶體容量及頻寬。

雲達總經理楊麒令表示，這份協議將加速雲達在自家最新的QuantaGrid伺服器上，採用三星CMM-D記憶體模組的腳步，且將有機會為整個產業帶來幫助。