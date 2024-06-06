智邦5月績增25% 動能強勁

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公告5月營收達87.77億元，受惠AI運算需求逐漸提升，推升單月營收第二次突破80億元關卡，創下單月歷史新高。法人看好，隨著需求持續提升，第2季營收可望季增一成以上，下半年營運也將持續升溫。

智邦5月營收月增25.1%，年增35.6%。累計今年前五月營收346.4億元，年增6.6%，創歷年同期新高。智邦指出，營收成長主要受惠於晶片供給逐漸改善、AI運算需求逐漸提升。

今年第1季智邦營運受到半導體製程缺貨影響，單季合併營收188.48億元，季減14.2%，年減4.3%，毛利率20.87%，合併稅後純益22.44億元，季減0.4%，年增10.1%，每股純益4.02元。

法人觀察，智邦累計4、5月營收達157.94億元，半導體製程第2季供貨狀況轉為順暢，AI相關產品線動能可望較第1季成長，預估第2季營收可望季增超過一成，甚至上看兩成，有機會超過去年第3季224億元創下的歷史單季新高紀錄。

法人表示，智邦800G產品已經小量試單出貨給雲端資料中心大客戶，第3季可望放量出貨，全年營運可望逐季成長，下半年營運可望優於上半年。

智邦將於6月13日舉行股東會，通過去年營運報告、盈餘分配並改選董事，智邦去年每股純益15.99元，擬配發10元現金股利。智邦去年來自網路交換器貢獻營收比重約68%，網路應用設備占23%，網路接取設備占6%。

智邦致股東報告書表示，由ChatGPT、LLM 和整體生成式人工智慧帶動的多產業範圍內的快速增長需求，來自網路、運算和存儲架構的需求比以往任何時候更為強勁，將為智邦創造巨大的市場機會。