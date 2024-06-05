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台光電營收／5月創歷史新高 AI 伺服器帶動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板（CCL)廠商台光電（2383）今日公布5月營收51.42億元，月成長1.6%，創歷史新高，公司指出主要受惠AI伺服器材料需求。

台光電5月營收年成長63.2%，今年前五月累計營收為231.05億元，累計年增率73.54%。

台光電為手機應用無鹵素基板大廠，近年積極開拓伺服器應用。

針對2024展望，台光電先前表示，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要成長動能之一。

台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。

伺服器 台光電

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