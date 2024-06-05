立積營收／5月3.5億元 達2021年8月以來高點

IC設計廠立積（4968）於5日公布5月業績，呈現持續升溫，表現更達2021年8月以來高點。

立積5月合併營收為3.5億元，月增8.2％、年增46.6％，累計前五月合併營收為15.34億元，年增36.7％。法人估計，在WiFi標案需求回升、WiFi 7出貨動能增加等助益下，該公司今年業績增幅上看四成。

法人認為，立積本季訂單動能應可優於第1季，主要是基礎建設WiFi標案帶來的動能比去年好，尤其是中國大陸的市場需求優於原本預期。進入下半年，該公司已有WiFi 7 射頻前端模組（FEM）小量出貨給韓國與中國大陸客戶，且單價比WiFi 6產品約高出一倍，預期下半年相關出貨量應可進一步放大。