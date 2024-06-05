鴻海7月2日除息、每股配5.4元現金股利 郭台銘可望逾94億入袋
鴻海（2317）5日公吿，將於7月2日除息，每股配發5.4元現金股利，總計將發出748.6億元。以鴻海創辦人郭台銘截至今年4月持股近174.21萬張估算，預計可領到逾94億元。
鴻海今年盈餘分派總計發出748.6億元，每股配發5.4元的現金股利，創下1991年上市以來的新高，並且是連續五年達到五成以上的配發率。此外，鴻海年度員工酬勞分派也預計發出82.6億元現金酬勞給員工。
展望今年，由於鴻海受惠人工智慧（AI）伺服器需求爆發，法人預估，鴻海今年營收與獲利可望再戰新高。鴻海董事長劉揚偉則認為，受到AI伺服器加持，該公司2025年營收有機會挑戰7兆元，再創新高。
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