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佳世達營收／5月164億元月增2.69% 顯示器需求持續回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）5日公告今年5月營收，月增2.69%、年減4.3%，其中，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，展望後市，佳世達預期，下半年工業電腦及網通業務有望復甦，維持全年營運逐季增長目標。

佳世達今年5月營收164.27億元，月增2.69%、年減4.3%；累計佳世達今年前五個月營收達793.38億元，年減5.15%。

佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，但預計第2季業績會略優於首季，但真正各行各業清理完庫存，預計將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。

此外，佳世達率領大艦隊共20家企業參加台北國際電腦展COMPUTEX，展出七大領域AI智慧解決方案，旗下其陽（3564）展出的雙相浸沒式液冷解決方案、友通（2397）和英特爾合力打造的AI智慧節能充電樁概念機等，均備受矚目。

佳世達 網通

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